Olay, saat 14.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi ile işletmeci arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan özel harekat polislerinin müdahalesi sürerken, ekipler çevredeki hareketliliği dronla havadan takip ediyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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