Midyeci Ahmet adıyla tanınan işletmeci Ahmet Çiçek, İstanbul Maratonu sırasında kaldırıma kurdurduğu sofrada yemek yiyerek yarışı izledi. Sporcuların mücadelesi sürerken ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Çiçek, söz konusu anları sosyal medya hesabından “Maratona herkes kendi tarzıyla destek olmalı efendim” notuyla paylaştı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATAN SOFRA

Kaldırım üzerine kurulan ve yayaların geçiş alanını kapattığı görülen sofradan maratonu izleyen Midyeci Ahmet'in görüntüleri kısa sürede yayıldı. Sporcuların yarış boyunca gösterdiği çaba sürerken ortaya çıkan bu manzara, sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine konu oldu. Bazı kullanıcılar bu davranışı saygısızlık ve gösteriş olarak değerlendirdi.

VATANDAŞLARDAN KALDIRIM İŞGALİ TEPKİSİ

Paylaşımın altına yorum yapan vatandaşlar, yalnızca sofranın kurulduğu yeri değil, sporculara destek olmak yerine bu şekilde izlemeyi tercih etmesini de eleştirdi. Kaldırımın yayaların kullanımına açık olması gerektiğini hatırlatan kullanıcılar, yetkililerin olası bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağını da sorguladı.

Paylaşımın altındaki yorumlardan bazıları şöyle:

“Terbiyesizce bir davranış bu.”





“Saygısızlık olmuş biraz.”





“Su ikramında bulunmak güzel olurdu.”





“Abi orası olmamış, biraz yola çıksaydın çok kenarda kalmışsın. Ne kadar önemli bilmiyorum ama bu hareket takipten çıkmaya yeterli.”





“Maraton spor, sağlık ve özgürlük demektir; fakat kaldırıma atılan masalarla yayaların geçiş hakkının gasp edilmesi ne yazık ki bu ruhla hiç bağdaşmıyor.”

Görüntülerin ardından kaldırımın kullanımı nedeniyle herhangi bir idari işlem yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.