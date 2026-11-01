"Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan maraton, 48. kez koşuldu. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba, 2 saat 8 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinci olurken aynı zamanda İstanbul Maratonu rekorunu kırdı. Bir önceki rekor, 2019 yılında 2 saat 9 dakika 44 saniyeyle bir başka Kenyalı atlet Daniel Kibet'e aitti. Koşuda ikinci sırayı Etiyopyalı atlet Sufaro Woliyi Kebeto elde etti. Kenyalı Vincent Kipyegon Ronoh ise üçüncü oldu. KADINLARDA ETİYOPALI ATLET BİRİNCİ OLDU Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze kazandı. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze, 2 saat 24 dakika 40 saniyelik derecesiyle şampiyon oldu.

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