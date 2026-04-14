Halde, martta toplam 4 bin 231 ton balık satışa sunulurken, ağlara en çok hamsi takıldı. Mart ayında 1742 ton hamsi alıcı bulurken, halde satılan ürünlerin yüzde 41,19'unu hamsi oluşturdu. Hamsiyi 1125 tonla istavrit, 184 tonla çipura, 160 tonla levrek, 142 tonla mezgit, 139 tonla somon, 63 tonla tekir, 43 tonla sardalya, 15 tonla lüfer ve 10 tonla palamut izledi. Martta hamsinin kilogramı ortalama 40,04 liradan satılırken, istavrit 32,09 lira, çipura 332,28 lira, levrek 372,81 lira, mezgit 99,83 lira, somon 288,14 lira, tekir 261,32 lira, sardalya 80,96 lira, lüfer 864,87 lira ve palamut 386,31 liradan alıcı buldu. EN PAHALI BALIK SİNARİT Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde birim fiyatı en yüksek olan ürün ise sinarit oldu. Mart ayında kilogramı ortalama 1655,34 liradan satılan sinariti, 1278,36 lirayla pisi, 1000 lirayla lahos, 993,4 lirayla jumbo karides, 871,16 lirayla kalkan, 865,07 lirayla lipsoz, 767,76 lirayla deniz levreği, 761,05 lirayla dülger, 753,15 lirayla karabiga karides ve 697,94 lirayla barbunya takip etti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.