İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "yasadışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmeye çalışıldığı saptandı.

SAHTE FATURA VE KRİPTO HESAPLAR KULLANILDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını titizlikle inceleyen emniyet güçleri, yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen milyarlarca liralık gelirin, yüksek işlem hacmine sahip paravan şirketler üzerinden dolaşıma sokulduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takip süreçlerinde, suç organizasyonunun iz kaybettirmek amacıyla sahte faturalar düzenleyerek kirli gelirleri yasal bir ticaret gibi göstermeye çalıştığı, ardından bu paraları farklı kişi ve kuruluşlara ait kripto varlık hesaplarına aktardığı tespit edildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yapılan tespitlerin ardından çalışmalarını tamamlayan ekipler, sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Sistematik bir şekilde yasa dışı bahis organizasyonuna aracılık eden ve kara para akladıkları belirlenen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuruna el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.