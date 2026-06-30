İstanbul merkezli 9 ilde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini finansal sisteme soktukları, akladıkları ve yurt dışına aktardıkları iddia edilen organize bir suç ağına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yürütülen çalışmalarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

30 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; MASAK mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip verileri incelendi. Yapılan detaylı incelemelerde, birbirleriyle yoğun para transferi gerçekleştiren şirketlerin yaklaşık 30 milyar TL işlem hacmine ulaştığı ve bu durumun firmaların beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.

32 ŞİRKET VE ÇOK SAYIDA MALVARLIĞINA EL KONULDU

MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler ve iletişim kayıtları doğrultusunda düğmeye basan ekipler; İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına yönelik adli tedbir uygulanarak 32 şirketin yanı sıra 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri ve 31 motorlu araca el konuldu. Yakalanan şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.