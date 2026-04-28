İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla, son günlerde İstanbul'u hedef alan 5 ayrı silahlı saldırının faili olan 13 şüpheli yakalandı.

KISA SÜREDE 5 SİLAHLI EYLEM

Yapılan titiz soruşturma neticesinde, şüphelilerin organize bir şekilde hareket ederek kısa bir zaman dilimine 5 farklı saldırı sığdırdıkları ortaya çıktı. Emniyet birimlerinin tespitlerine göre, örgüt mensuplarının gerçekleştirdiği eylemler şu şekilde sıralandı:

9 Nisan: Ataşehir’de bir galeriye yönelik silahlı saldırı.

11 Nisan: Sarıyer’de bir galeriye yönelik silahlı saldırı.

14 Nisan: Bağcılar’da gerçekleştirilen silahlı saldırı.

14 Nisan: Sarıyer’de bir galeriye yönelik silahlı saldırı teşebbüsü.

21 Nisan: Zeytinburnu’nda seyir halindeki bir araca yönelik silahlı saldırı.

ÖRGÜTÜN ELEBAŞI YURT DIŞINDA

Polis ekiplerinin derinleştirdiği operasyonda, suç örgütünün yurt dışından yönetildiği bilgisine ulaşıldı. Örgüt liderinin "kırmızı bültenle" arandığı ve yurt dışında bulunduğu belirlendi. Liderlerinin talimatlarıyla hareket eden saha sorumluları ve tetikçiler ise İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla etkisiz hale getirildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

28 Nisan tarihinde İstanbul ve Tekirdağ’daki önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Emniyet yetkilileri, suç örgütünün faaliyet alanlarına ve olası bağlantılarına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.