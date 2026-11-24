İstanbul merkezli 3 ilde faizle para vererek haksız kazanç sağladıkları, borçlarını tahsil etmek için mağdurları tehdit ettikleri ve taşınmazlarını değerinin altında devraldıkları tespit edilen organize tefecilik şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edilen çok sayıda mal varlığına el konuldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin tefecilik faaliyetlerini ortak bir organizasyon ve hiyerarşik yapılanma içerisinde gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı. Mağdur ifadeleri, MASAK analizleri, HTS kayıtları, banka hesap hareketleri ile tapu ve araç tescil kayıtlarını mercek altına alan ekipler, şebekenin çalışma yöntemini deşifre etti.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin belirli bir iş bölümü dahilinde hareket ederek faiz karşılığı para kullandırdıkları, mağdurlara ait araç ve gayrimenkulleri gerçek bedelleriyle örtüşmeyen işlemlerle üzerlerine geçirdikleri saptandı. Para trafiğini farklı şahıs ve şirket hesapları üzerinden yürüterek izlerini gizlemeye çalışan zanlıların, tahsilat aşamasında ise mağdurlara yönelik tehdit ve zor kullanma eylemlerinde bulundukları belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri; İstanbul, Van ve Afyonkarahisar’da belirlenen adreslere bugün eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Baskınlarda haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 28’i kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Firari durumdaki 6 şüpheliden 1’inin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, diğer 5 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen araçlar ile tefecilik faaliyeti karşılığında mağdurlardan temin edildiği belirlenen arsa, konut ve daire niteliğindeki taşınmazlara el konuldu.