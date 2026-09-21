İstanbul’da rant odaklı uygulamalardan ormanlık alanlar fazlasıyla etkilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 27 ilde toplam 4 bin 300 hektarlık alan orman sınırları dışına çıkarıldı.

İstanbul’da dikkat çeken bazı alanlar da karar kapsamına giriyor. İstanbul’un ormanlarını etkileyen karar yalnızca bununla sınırlı değil. Doğal sit alanlarının statüsü değiştirildi, Hazine’ye ait ağaçlık arazi de özelleştirme kapsamına alındı.

VİLLA BAHÇELERİ

İstanbul Beykoz’da Paşamandıra ve Dereseki mahallelerinde çok sayıda konutun bulunduğu alan orman sınırları dışına çıkarıldı. Karar kapsamındaki bölgelerde müstakil evlerin bahçeleri ile Paşamandıra’daki konut alanları da orman sınırı dışına çıkarılan alanlar arasında yer aldı. Havuzlu villaların hemen dibi orman vasfından çıkarıldı. Bölgede toplam 3 bin 665 metrekare orman arazisi için yeni yapılaşmanın , villaların yolu açıldı.

BARAJ ÇEVRESİNİ

Yine aynı bölgede Riva Deresi’ne yakın bazı arazilerin de orman sınırı dışında bırakıldığı görüldü. Pendik Ballıca’da ise 48 bin 535 metrekarelik ormanlık alan orman sınırları dışına çıkarıldı.

Ömerli Barajı’na yakınlığıyla dikkat çeken bölgede 105 bin 724 metrekare ve 19 bin 548 metrekare büyüklüğündeki iki alan daha orman sınırları dışında bırakıldı.

Beykoz’da orman olmaktan çıkarılan 2B arazileri.

Boğaz’a yakın orman arazileri

Sarıyer’in Kumköy (Kilyos) Mahallesi’ndeki Doğal Sit Alanı, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi. Alanın bazı bölümlerinde yapılaşma bulunduğu görüldü. Rumelifeneri Mahallesi’ndeki 3. Etap da aynı tarihte “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi. Tescil edilen alanın önemli bölümünün ormanlık niteliğinde.

Yine Sarıyer’de 17 bin 893 metrekarelik “tarla” vasfındaki ağaçlık Hazine arazisi de özelleştirme kapsamına alındı. Boğaz’a yakın konumdaki arazi, çevresindeki doğal alanlarıyla dikkat çekiyor. Böylece İstanbul’da farklı kararlarla orman alanlarının sınırları değiştirilirken, doğal sit alanlarının koruma statüleri yeniden belirlendi. Ayrıca Hazine’ye ait olan ağaçlık bir arazi de özelleştirme kapsamına alındı.