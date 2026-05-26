Esenler Otogarı'nda arızalanan bir yolcu otobüsünü tamir ettiği sırada aracın altında kalan Senegal uyruklu oto elektrik tamircisi Seringue Fallou Gueye (42) hayatını kaybetti. İş kazasının ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Gueye'nin cenazesi, memleketi Senegal'in başkenti Dakar'a gönderilmek üzere arkadaşları tarafından teslim alındı.

Olay, 20 Mayıs Çarşamba günü akşam saat 19.15 sıralarında meydana geldi. Otogardan hareket ettikten kısa süre sonra elektrik arızası nedeniyle yolda kalan bir yolcu otobüsünün şoförü, seyyar olarak tamircilik yapan Seringue Fallou Gueye'yi çağırdı.

Seringue Fallou Gueye

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Aracın yol üstünde bulunması sebebiyle altına girmek durumunda kalan Gueye, herhangi bir takoz desteği kullanmadan, otobüsü sadece kriko yardımıyla kaldırarak çalışmaya başladı. Ancak tamir işlemi sırasında otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle krikodan kurtularak tamircinin üzerine düştü. Çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Gueye, ertesi sabah saat 05.00 sıralarında yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

Cenazeyi teslim alan Gueye'nin arkadaşı Karim Diop, yaşananın bir iş kazası olduğunu belirterek ilgili otobüs firmasının kendilerine hiçbir şekilde ulaşmadığını ve yardımda bulunmadığını ifade etti. Hayatını kaybeden arkadaşının Senegal'de dört çocuğu olduğunu ve ailesinin zor durumda kaldığını dile getiren Diop, cenazenin ülkelerine nakledilebilmesi için 4 bin dolarlık bir maliyet oluştuğunu belirterek yetkililerden ve hayırseverlerden destek talebinde bulundu.