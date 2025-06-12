Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, kuzey, iç ve doğu bölgelerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirtti.

Tekin, yarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini söyledi. Cumartesi günü ise Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatısında sağanakların süreceğini ifade etti. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde de yağış görülebileceğini aktaran Tekin, özellikle Trabzon, Rize, Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini kaydetti.

Pazar günü de kuzey, iç ve doğu bölgelerde yeni yağışların beklendiğini dile getiren Tekin, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışların yine kuvvetli olacağını bildirdi. Tekin, kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği konusunda vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Öte yandan Güneydoğu Anadolu’da yarın ve cumartesi günleri toz taşınımı beklendiğini belirten Tekin, bu durumun hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara yol açabileceğini ifade etti.

PAZAR GÜNÜ MEGAKENTE YAĞIŞ GELİYOR

Ankara’da yarın ve hafta sonu yağış beklenmezken, parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının cuma günü 33, cumartesi 29, pazar günü ise 25 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

İstanbul’da yarın ve cumartesi günü yağış beklenmezken, pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı cuma günü 28, cumartesi 26, pazar günü ise 25-26 derece civarında seyredecek.

İzmir’de ise hafta sonu boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların 32 ile 35 derece arasında değişeceği ve rüzgarın kuzeyden kuvvetli eseceği bildirildi.