Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yağış uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak gece saatlerine etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. . Yağışın ardından cadde ve sokaklar suyla doldu.

17 SAAT SÜRECEK!

Hava Forum gün boyunca sürecek yağışlar için 'pazar siklonuna hazırız' notunu düştü. Yağışların 17 saat boyunca süreceği ve barajları doldurması beklendiği belirtildi.

Görsel: Hava Forum

Hava Forum İstanbul'lululara 'trafiğe çıkmayın' uyarısı yaparak şu açıklamayı paylaştı:

'TRAFİĞE ÇIKMAYIN'

'Sevgili İstanbullular pazar günü gün boyu yağmur bekliyoruz. Mecbur kalmadıkça arabanızla trafiğe çıkmayın. Herkes çıkarsa pazar günü %90-%95 trafik oranına ulaşırız, aman dikkat. Evde sahlep, çay efendime söyleyeyim kahve ve benzeri içeceklerle yağmuru izleyebilirsiniz...'

YOLLARI VE EVLERİ SU BASTI

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Şişli ve Üsküdar'da yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yeri ve evleri su bastı. İstanbul Valiliğinin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle yaptığı sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.

Sağanak nedeniyle kentin bazı bölgelerinde su birikintileri oluştu, sürücüler ve vatandaşlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Üsküdar Çengelköy'de tıkanan rögar nedeniyle bir yolu su bastı.

Şişli'de ise bazı iş yeri ve evleri su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri, su basan dairelere müdahale etti. Merkez Mahallesi'nde ise su birikintisinde mahsur kalan bir otomobil arıza yaptı.

Sürücü araçtan inmek zorunda kalırken, arıza yapan otomobil çekici yardımıyla götürüldü. Öte yandan, aracın suda mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.