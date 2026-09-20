Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Yayımlanan güncel hava raporuna göre aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 15 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER VE İLLER

MGM raporuna göre; Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Marmara ve İç Anadolu'nun belirli kesimlerinde yağışlar etkili olacak. Yağış uyarısı verilen bölgeler ve iller şöyle sıralandı:

Marmara Bölgesi: İstanbul'un kuzey kesimleri, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu.

İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Bolu çevreleri.

Karadeniz Bölgesi: Sinop, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin.

Doğu Anadolu ve Akdeniz: Erzurum, Kars ve Adana (Toroslar Mevkii).

RİZE VE ARTVİN İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, yağışların Rize'nin doğu ilçeleri (Pazar, Ardeşen ve Fındıklı) ile Artvin'in kuzey ilçelerinde (Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa) yerel olarak son derece kuvvetli olacağını bildirdi. Yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

SİS, PUS VE SICAKLIK DURUMU

Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği aktarıldı. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.