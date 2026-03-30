Megakent İstanbul'da devam eden yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Aralıklarla şiddetini artıran sağanağın etkisiyle birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Eyüpsultan'daki Cendere Yolu ile Sarıyer Ayazağa'da yollar suyla kaplanırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler yolda mahsur kaldı.

Şişli'de ise iş yerlerini su basarken, bir metro istasyonunda tavan sızıntıları meydana geldi.

Yağışın etkili olduğu Bahçelievler'de Kocasinan Merkez Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde bir inşaat alanının yanında toprak kayması yaşandı.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde ise yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü, yol toprakla doldu.

Anadolu Yakası'nda da durum farklı değildi. Çekmeköy'de taşan dere nedeniyle Şile Yolu'nun Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı.

Ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, trafik yan yollardan kontrollü olarak sağlandı.

Taşan deredeki sular, bir inşaat alanında birikintiye neden oldu. İnşaat sahasındaki 2 kepçenin suya gömüldüğü görüldü.

Üsküdar'da edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle zeminin zayıflaması sonucu yolda çökme meydana geldi. Oluşan çukura park halindeki bir otomobil düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80, Avrupa Yakası'nda yüzde 80'e çıkarken, kent genelindeki yoğunluk ise yüzde 80'e ulaştı.