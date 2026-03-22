Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Fatih ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bina çökmesi olayının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Olayın hemen ardından ekiplerimiz süratle harekete geçmiştir. Süreç boyunca sahada etkin ve koordineli bir şekilde görev yapılmış, toplam 19 ambulans, 2 UMKE timi ve 52 sağlık personelimiz bölgeye derhal sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza gerekli ilk müdahaleler hızla yapılmış olup, tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Süreç titizlikle takip edilmektedir."

