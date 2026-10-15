İstanbul'da vatandaş sel sularıyla boğuşurken, Güney Asya'daki Endonezya'da ülke tarihinin en büyük yangın faciası yaşanıyor. Önüne geçilemeyen orman yangınları sebebiyle göğün rengi değişti, zehirli dumanlar üç komşu ülkeye ulaştı.
Güney Sumatra bölgesinde başlayan yangınlara su işlemez hale geldi. Kalkan yangın söndürme uçakları yangınları söndürmediği gibi, yayılmasını da engelleyemedi.
Bazı yerlerde yangın sebebiyle artan rüzgarlar sebebiyle 'yangın hortumları' oluştu. Bu hortumlar yangınların yayılmasına sebep oldu.
Hükümet, yangın felaketini durdurabilmek için artık su değil, kuru buz kullanacağını duyurdu.
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1.5 ton kuru buz, yangınların üzerine bomba gibi atıldı.
İlk kez kullanılacak olan yöntem başarılı olursa ülke çapındaki tüm yangınları söndürmek için kullanılacak.
Yangınlar sadece alevle değil, zehirli dumanlarla da insanların hayatını tehdit ediyor. Palangkraya'da gök, alev turuncusu bir renge büründü. Görenler yaşananları "kıyametten bir sahne" olarak tasvir etti.
Sağlık Bakanlığı'na göre bir günde binden fazla kişi duman zehirlenmesinden dolayı hastanelere müracaat etti. 3 ülkede okullar ve havalimanları kapatıldı.
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