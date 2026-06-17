Gün batımının ardından batı ufkunda ortaya çıkan gök olayı, kentin birçok noktasından çıplak gözle izlenebildi. Gökyüzünde ince bir yay şeklinde beliren hilalin hemen yanında parlayan Venüs, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Fotoğraf tutkunları ve gökbilimciler tarafından ilgiyle takip edilen buluşma, özellikle İstanbul siluetinin eşlik ettiği karelerde görsel şölen sundu. Sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı, Ay ve Venüs'ün oluşturduğu görüntüyü paylaşarak bu nadir anı kayıt altına aldı.

Uzmanlar, Ay ile Venüs'ün zaman zaman birbirine yakın konumda görülebildiğini ancak ince hilal evresindeki Ay'ın Venüs ile oluşturduğu bu tür dikkat çekici görüntülerin gökyüzü gözlemcileri için özel bir seyir fırsatı sunduğunu belirtiyor.