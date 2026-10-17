kim ayının ortalarından itibaren düşen hava sıcaklıkları ve yurdun 4 bir yanını etkisi altına alan sağanak yağışlar, kış provası niteliğindeki günleri beraberinde getirdi.

Havaların aniden soğumasıyla birlikte pek çok vatandaş, yılın son güneşli günlerini ifade eden "pastırma sıcakları" için geri sayıma geçti. Peki, her yıl merakla beklenen pastırma yazı bu yıl hangi tarihlerde yaşanacak, kaç gün sürecek?

Pastırma sıcakları geçti mi, bitti mi?

Ekim ayında görülen yağışlar ve serin hava dalgası nedeniyle pek çok kişi bu dönemi kaçırdığını düşünse de, 2026 yılı pastırma sıcakları henüz başlamadı.

Halk arasında yazdan kalma son sıcak günleri müjdeleyen bu meteorolojik olay, önümüzdeki günlerde kapıyı çalacak.

2026 pastırma sıcakları ne zaman?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine ve mevsim normalleri tahminlerine göre; pastırma sıcaklarının bu yıl 25 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında etkili olması bekleniyor.

Genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısını kapsayan bu dönemde, dondurucu kış soğukları öncesinde ülke genelinde pastırma yazı yaşanacak.

Pastırma yazı bu yıl kaç gün sürecek?

Atmosferik yüksek basınç merkezlerinin konumuna bağlı olarak şekillenen bu dönemin süresi, her yıl bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. 2026 yılı öngörülerine göre pastırma sıcaklarının bu yıl şu şekilde seyretmesi bekleniyor:

Pastırma yazı genellikle 3 ila 7 gün arasında bir kararlılık gösterir, ancal atmosferik koşulların uygun olması durumunda bu süre istisnai olarak 2 haftaya kadar uzayabilir.

Bu yılki tahminler, pastırma sıcaklarının özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde çok daha belirgin ve yoğun hissettireceğini gösteriyor.