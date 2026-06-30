İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri şüpheli bir şahsı durdurmak istedi. Ekiplerin ihtarına uymayan kişi bölgeden uzaklaşmaya başladı. Şüphelinin durmaması üzerine polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşine rağmen şüpheli kaçışını sürdürdü.
Kovalamaca esnasında bir polis memuru, yoldan geçmekte olan bir motokuryeyi durdurdu.
Motosikletin arkasına binen polis memuru, şüpheliyi yakalamak için takibe bu araçla devam etti. Takip süreci çevredeki kameralar tarafından kaydedilirken, görüntüler sosyal medya platformlarında da paylaşıldı.