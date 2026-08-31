İstanbul Kocamustafapaşa’da yaşanan sıradışı bir olay sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Mahalle sakinleri, gece yarısı gökyüzünden aniden yükselen bir sesle neye uğradığını şaşırdı. Tepelerinde gezen bir drone’dan yapılan "kamusal alanda alkol kullanımı" uyarısını duyan vatandaşlar, gözlerine ve kulaklarına inanamadı.

GÖKYÜZÜNDE BELİRİP ANONS YAPIYORLAR

Gece yarısı semt semt gezen ve hoparlöründen net şekilde ses yayını yapan teknolojik cihaz, mahallede bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk başta ne olduğunu anlayamayan mahalleliler, kentin ortasında tepelerinde süzülen drone'un anonsunu duyunca neye uğradığını şaşırdı. Gökyüzünden yapılan "kamusal alan ikazı" kısa sürede mahallenin en çok konuşulan olayı haline geldi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar ikiye bölündü. Kimi teknolojinin bu şekilde bir ikaz aracı olarak kullanılmasına şaşırırken, kimi de olayın şokunu üstünden atamadı.