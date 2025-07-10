Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen iller arası yaz atamaları sonrasında atama yeri tartışılan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Dulkadir'le ilgili yeni gelilme yaşandı.
T24'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmaları yürüten Dulkadir'in henüz yeni görevine başlamadan bugün Mersin'e tayin edildiği ortaya çıktı.
Dulkadir'e tebligatın bugün yapıldığı öğrenildi.
ATAMASI TARTIŞILMIŞTI
İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev değişikliklerine gitti.
Yapılan atamalarla birlikte 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belirlendi.
Hakan Dulkadir, tenzili rütbe ile Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
Hakan Dulkadir'in yerine İstanbul İl Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Orhan Şen atandı.