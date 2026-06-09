İSTANBUL SPOR ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.

İHALE İLANI



İSTANBUL SPOR ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİNDEN



İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup, 12.11.2025 tarihli ve 1287 sayılı İBB. Meclis Kararı ile işletme ve tasarruf yetkisi Şirketimize tahsis edilen Sultangazi İlçesi, Cebeci Mahallesi’nde 6756 ada, 2 parselde bulunan İBB Çocuk Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezine denk gelen 1.548,00 m2’lik kısmı haricinde kalan Sultangazi İlçesi, Cebeci Mahallesi, 6756 ada, 2 parselin 18.322,00 m2’lik kısmında yer alan Organizasyon Alanı ile teknik şartnamenin eki Krokide işaretli 8.090,00 m2’lik Organizasyon Alanlarının, üçüncü kişilere kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1) İşin Konusu/Nevi/Miktarı : İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup, 12.11.2025 tarihli ve 1287 sayılı İBB. Meclis Kararı ile işletme ve tasarruf yetkisi Şirketimize tahsis edilen Sultangazi İlçesi, Cebeci Mahallesi’nde 6756 ada, 2 parselde bulunan İBB Çocuk Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezine denk gelen 1.548,00 m2’lik kısmı haricinde kalan Sultangazi İlçesi, Cebeci Mahallesi, 6756 ada, 2 parselin 18.322,00 m2’lik kısmında yer alan Organizasyon Alanı ile teknik şartnamenin eki Krokide işaretli 8.090,00 m2’lik Organizasyon Alanlarının, toplam 57 Ay Süre (01.07.2026 - 01.04.2031) ile üçüncü kişilere kiraya verilmesi işidir. 2) Muhammen Bedel : Aylık: 405.000,00.-TL + KDV., 57 Aylık toplam: 23.085.000,00.-TL + KDV. 3) Geçici Teminat : 692.550,00.-TL (AltıYüzDoksanİkiBinBeşYüzElliTürkLirası). 4) Kira Süresi : 57 Ay 5) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati : 19.06.2026 Cuma günü, saat: 10.30 6) İhale (Son teklif verme) Tarih ve Saati : 23.06.2026 Salı günü, Saat: 15.00 7) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih – İstanbul 8) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer : İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Satınalma Müdürlüğü İhale Şefliği / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih – İstanbul 9) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü 10) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer : İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): 5.000,00.-TL (BeşBinTürkLirası)’dır. İhale dokümanını satın almak isteyenlerin, doküman bedelini, İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin banka hesabına (Vakıfbank / Valide Sultan Şubesi, IBAN BİLGİSİ: TR47 0001 5001 5800 7260 5203 91); istekli firmanın adı - unvanı, idarenin adı ve ihalenin adını belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Doküman bedelini yatırmış olanlar; ihale dokümanlarını, İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Satınalma Müdürlüğü İhale Şefliği / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih – İSTANBUL adresinden satın alabilir veya aynı adreste ücretsiz olarak görebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

11) YETERLİK DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER:

11.1. YETERLİK DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

11.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,

11.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

11.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

11.1.4. İmza Sirkülerinin Verilmesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

11.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

11.1.6. Tüzel kişiliğin kuruluş, ortaklık ve sermaye yapısını gösterir “Ticaret Sicil Gazetesi”

11.1.7. İHALEYE KONU İŞ İLE İLGİLİ İSTENEN BELGELER

11.1.7.1. Kimlik ve Tebligat Bilgileri;

a) Tebligat Adresi Beyanı

b) İkametgâh / Şirket Merkezini Gösterir Belge.

11.1.7.2. Katılım Engeli ve Borç Durumu;

a) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nu 6. Maddesi Taahhütnamesi

b) İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olunmadığına Dair Yasaklılık Beyanı

c) Vergi Borcu Bulunmadığına Dair Belge

ç) SGK Prim ve İPC Borcu Bulunmadığına Dair Belge

d) İdareye ve İBB.'ye Borcu Bulunmadığına Dair Taahhütname

e) İflas / Konkordato Beyanı, Yazılı Taahhütname

11.1.7.3. Ekonomik ve Mali Yeterlik;

a) Yıllık Ciro Belgesi: İsteklinin son 3 (üç) yıl içerisinde, toplam 30.000.000,00.-TL (OtuzMilyonTürkLirası) tutarında Ciro Yaptığına Dair YMM, SMMM veya Vergi Dairesi Tasdikli Belge (gelir tablosu, kâr/zarar tablosu vb.). Ortak girişimde ortaklar bu şartı birlikte sağlayabilir.

b) Bilanço Oranları: İsteklinin son 3 (üç) yıla ait, YMM/SMMM onaylı bilanço veya bilanço eşdeğeri belgelerinden, cari oranın 0,75 veya üzerinde, öz kaynak/toplam aktif oranının 0,15 veya üzerinde, kısa vadeli banka borçları/öz kaynak oranının 0,50 veya altında olduğunu gösterir belgeler.

c) Banka Referans Mektubu: İsteklinin kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisinin ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının en az 2.500.000,00.-TL (İkiMilyonBeşYüzBinTürkLirası) olduğunu gösteren, bankanın genel müdürlüğü veya şube müdürlüğünce teyitli, ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş Banka Referans Mektubu. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

11.1.7.4. Mesleki ve Teknik Yeterlik;

a) İş Deneyim Belgesi: İhale ilan tarihinden itibaren geriye doğru son 5 (beş) yıl içerisinde, kamu veya özel sektörde tek bir sözleşmeye dayalı olarak en az 3.000.000,00.-TL (ÜçMilyonTürkLirası) tutarında benzer iş gerçekleştirildiğine dair belge. Ortak girişimde pilot ortak en az %70'ini, diğer ortaklar en az %30'unu sağlamalıdır.

b) Benzer İş Tanımı

Aşağıda sayılan işlerden herhangi biri kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmek kaydıyla benzer iş olarak kabul edilir:

1) Düğün, nikâh, balo, kongre, konferans, fuar ve benzeri organizasyon salonu işletmeciliği,

2) Otel, tatil köyü veya yemekli toplantı tesisi bünyesinde organizasyon/etkinlik işletmeciliği,

3) Catering (toplu yemek hizmeti) ile birlikte yürütülen etkinlik organizasyon hizmetleri.

c) Etkinlik Adedi Tevsik Belgesi: İsteklinin son 5 (beş) yıl içerisinde en az 50 (elli) adet düğün, nikâh, konferans, balo, kongre veya benzeri organizasyon gerçekleştirdiğine dair Müşteri Referans Mektupları ve/veya Fatura Örnekleri Dökümü.

ç) Müzik Yayın İzin Belgesi: İsteklinin, organizasyon salonu işletmeciliği faaliyeti kapsamında düğün, nikâh, balo, kongre ve benzeri etkinliklerde umuma açık müzik yayını yapılması nedeniyle, ilgili mevzuat uyarınca yetkili idareden alınmış ve ihale tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden Müzik Yayın İzin Belgesi. (Organizasyon salonları için zorunludur.)

d) Organizasyon Salonu İşletme Ruhsatı: İsteklinin, ihale ilan tarihi itibarıyla en az 5 (beş) yıldır kesintisiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya İlçe Belediyelerinden alınmış "Organizasyon Salonu" işletme ruhsatına sahip olduğunu gösterir İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Belgesi ile (varsa) Yıllık Vize/Yenileme Belgeleri. Ruhsattaki faaliyet konusu açıkça "organizasyon salonu", "düğün salonu" veya muadili olmalıdır. Ortak girişimde bu belge, pilot ortak tarafından sağlanır.

11.1.7.5. Ortak Girişim Halinde;

a) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Şartname ekindeki standart forma uygun, ortaklarca imzalanmış ortak girişim beyannamesi. Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak açıkça belirtilmelidir. Pilot ortak, en yüksek hisseye sahip olmalıdır. Ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

b) Ortaklık Sözleşmesi ve Ortak Belgeleri: Ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kalması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi olarak verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

Ayrıca her bir ortak için işbu Şartnamenin 11.1.7. maddesinde yer alan belgelerin tamamı, ayrı ayrı sunulmalıdır. Ancak farklı bir düzenlemeye yer verilmiş olan; Yıllık Ciro Belgesi, Banka Referans Mektubu, Organizasyon Salonu İşletme Ruhsatı vb. gibi belgelerin, yapılan düzenlemeler doğrultusunda sunulması yeterlidir.

11.1.7.6. İhale Dokümanı ve Özel Taahhütler

a) İmzalı Şartname ve Sözleşme Tasarısı: İstekli tarafından her sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı.

b) İhale Doküman Bedeli Ödendiğine Dair Belge,

c) Yer Görme Beyanı, Yazılı Taahhütname.

ç) İBB Payı Taahhütnamesi, Yazılı Taahhütname.



11.2. İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

11.2.1. Teklif mektubunu havi İç Zarf,

11.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

11.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh, Nüfus Cüzdanı Sureti,

11.2.4. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (Adres Beyanı),

11.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (11.2.5.a.) ve (11.2.5.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

11.2.6. İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (11.2.6.a.) ve (11.2.6.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

11.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

11.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

12) İstenen bütün belgelerin asıl veya İdare tarafından "aslı gibidir" onaylı olması gerekmektedir. İmza sirküleri/beyannamesi ile vekâletname noter tasdikli olarak verilir.

13) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Satınalma Müdürlüğü İhale Şefliği / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih – İstanbul adresine, 19.06.2026 Cuma günü, saat: 10.30’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.

15) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını, en geç ihale tarihi olan 23.06.2026 Salı günü, saat: 15.00’e kadar yukarıda belirtilen adresteki İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Satınalma Müdürlüğü İhale Şefliği’ne, sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

17) Teminat mektupları dışındaki teminatların, İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin banka hesabına (VakıfBank Valide Sultan Şubesi, IBAN BİLGİSİ: TR47 0001 5001 5800 7260 5203 91); dekont açıklamasında istekli firma adının, ihale adının ve geçici teminat bedeli olduğunun belirtilerek yatırılması ve makbuzların asıllarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

18) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

19) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.



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