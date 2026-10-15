Sudan çıkarılan veya su seviyesi çekilen bir otomobilde yapılan en büyük hata, "Acaba çalışıyor mu?" diyerek kontağı çevirmektir.

Kontağı Asla Açmayın: Su, motorun hava emiş hattından silindirlere girdiyse marşa bastığınız an "hidrolik kilit" (hydrolock) oluşur. Sıvılar sıkıştırılamayacağı için pistonlar ve biyel kolları kırılır, motor tamamen kullanılamaz hale gelir.

Akü Bağlantısını Sökün: İmkanınız varsa kısa devreleri, beyin (ECU) arızalarını ve yangın riskini önlemek için akünün kutup başlarını çıkarın.

Hibrit ve Elektrikli Araçlara Müdahale Etmeyin: Bu araçlardaki yüksek gerilim hattı suyla temas ettiğinde hayati tehlike oluşturur. Kesinlikle dokunmayın.

SİGORTA VE KASKO SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Sigorta ve kasko süreçlerinde kullanılmak üzere aracın sudaki halini, su seviyesi çizgisini ve plakanızı gösterecek şekilde görseller çekin.

Sadece Çekici Kullanın: Aracı vurdurarak (iterek) çalıştırmayı veya çekerek götürmeyi denemeyin; doğrudan çekiciyle servise nakledin.

SUYA GİREN ARABA KURUYUNCA ÇALIŞIR MI?

Araç dışarıdan kurumuş görünse bile, suyun bıraktığı gizli tahribat hemen ortaya çıkmayabilir.

Oksitlenme ve Korozyon: Elektrik tesisatına, sensörlere ve soketlere giren su zamanla oksitlenme yapar. Araç ilk gün çalışsa dahi haftalar sonra elektronik arızalar patlak verebilir.

Motor Yağına Su Karışması: Su, motor yağına karıştığında yağın yağlama özelliğini yok eder. Bu şekilde çalışan bir motor, parçaları birbirine sürterek yatak sarar.

Çamur ve Mül Etkisi: Sel sularının taşıdığı çamur kuruduğunda radyatör fanlarını ve fren mekanizmasını kilitler. Bu yüzden profesyonel temizlik ve kontrol şarttır.

SİGORTA VE KASKO SEL HASARINI KARŞILAR MI?

Sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri de finansal kayıpların nasıl telafi edileceğidir.

Zorunlu Trafik Sigortası: Trafik sigortası yalnızca sizin karşı tarafa verdiğiniz zararları öder; kendi aracınızdaki sel hasarını karşılamaz.

Kasko Sigortası: Kasko poliçelerinin çoğunda "Deprem, Sel ve Su Baskını" teminatı bulunur. Bu madde varsa, motor ve elektronik sistemlerdeki tüm zarar kasko tarafından ödenir.

Kullanıcı Kusuruna Dikkat: Su birikintisinin derin olduğunu gördüğünüz halde aracı intentionally suyun içine sürdüyseniz veya su çekmiş araca ısrarla marş basıp damage'i büyüttüyseniz, sigorta şirketi bunu "sürücü hatası" sayıp ödemeyi reddedebilir.

Pert (Ağır Hasar) Durumu: Su seviyesi göğüs hizasına veya koltuk tabanının üzerine çıktıysa, aracın tüm modülleri zarar göreceği için ekspertiz raporuyla araç genellikle "Ağır Hasarlı/Pert" ayrılır ve poliçe bedeli ödenir.

SİGORTA HASAR SÜRECİNDE İZLENECEK ADIMLAR

Hasar İhbarında Bulunun: Olay gününden itibaren en geç 5 iş günü içinde sigorta şirketinizi arayarak sel hasar dosyası açtırın.

Fotoğrafları ve Çekici Fişini Ekleyin: Olay yerinde çektiğiniz görselleri ve resmi çekici makbuzunu dosyaya sunun.

Eksper İncelemesini Bekleyin: Araç servise çekildikten sonra atanacak sigorta eksperi gelip inceleme yapmadan servisin aracı sökmesine veya tamire başlamasına izin vermeyin.