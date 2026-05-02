Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk kadar düşme hattı da nefes kesiyor.

İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, 3 Mayıs Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçta 'ya hep ya hiç' diyecek.

Bu sezon 31 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyet alan Karagümrük, 21 puan topladı ve ligin son sırasına demir attı. Kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği ise 7 galibiyet, 7 beraberlik, 17 mağlubiyet sonucunda topladığı 28 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

İstanbul temsilcisi, Ankara ekibi karşısında 3 puan alamaması durumunda Süper Lig'de küme düşen ilk ekip olacak. Ankara temsilcisi, ligin ilk yarısında başkentteki mücadeleyi 3-0 kazandı.