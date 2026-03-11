Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında gözler İstanbul’a çevrildi. Bakan Kurum, İstanbul’da yaşayan binlerce hak sahibi adayının merakla beklediği kura sürecine dair kritik detayları paylaştı.

BAKAN KURUM: BAYRAMDAN SONRA KURALAR ÇEKİLİYOR

Proje sürecine dair açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, kura çekimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtti. İstanbul'un konut ihtiyacına vurgu yapan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdiğimiz kura çekimlerinde sıra İstanbul’umuza geldi. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hızla kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz."

KİRALIK SOSYAL KONUT MÜJDESİ

Haberin devamında İstanbul’a özel yeni bir modelin de sinyalini veren Bakan Kurum, sadece satış değil, kiralık sosyal konut projesinin de hayata geçirileceğini açıkladı. Bu adımın, İstanbul’daki yüksek kira ve konut fiyatlarını dengelemek amacıyla atılacağı vurgulandı.

BAŞVURU SONUÇLARI TOKİ SAYFASINDA

Kura takvimi öncesinde teknik hazırlıklar tamamlandı. İstanbul’dan başvuru yapan vatandaşlar için "Kabul" ve "Ret" listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Şartları taşımadığı belirlenen adayların gerekçeleriyle birlikte ilan edildiği listede, başvurusu onaylananlar bayram sonrası yapılacak büyük çekilişe katılmaya hak kazandı.