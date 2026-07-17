İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumunda kentte toplu ulaşım, taksi ve okul servis ücretlerine yüzde 10 zam yapılmasını öngören teklifi görüştü.
Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi; Yeni ücret tarifesi 20 Temmuz Pazartesi itibarıyla yürürlüğe girecek.
Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirilen oturumda kabul edilen "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" kapsamında yeni fiyatlar şu şekilde belirlendi:
Öğrenci Bileti: 20,50 TL'den 22,55 TL'ye
Aylık Mavi Kart (Abonman): 3 bin 298 TL'den 3 bin 628 TL'ye
Öğrenci Aylık Abonman: 593 TL'den 653 TL'ye yükseldi.
METROBÜS VE MARMARAY FİYATLARI DA DEĞİŞTİ
Metrobüs (1 Durak): 30,07 TL'den 33,08 TL'ye
Metrobüs (34-43+ Durak): 62,35 TL'den 68,59 TL'ye
Marmaray (1-3 İstasyon): 34 TL'den 37,40 TL'ye
Marmaray (36-43 İstasyon): 74,70 TL'den 82,17 TL'ye çıktı.
ŞEHİR HATLARI VE DENİZ ULAŞIMI
Üsküdar - Eminönü: 53,20 TL'den 58,52 TL'ye
Kadıköy - Eminönü / Beşiktaş: 59,28 TL'den 65,21 TL'ye
Bostancı - Adalar: 156,26 TL'den 171,89 TL'ye yükseltildi.
TAKSİ, MİNİBÜS VE SERVİS ÜCRETLERİNE DE AYAR GELDİ
Kabul edilen tarife sadece toplu taşımayı değil, ticari araçlar ile servis taşımacılığını da kapsıyor:
Taksi Kısa Mesafe (İndi-Bindi): 210 TL'den 230 TL'ye
Taksi Açılış Ücreti: 65,40 TL'den 71,94 TL'ye (Kilometre başına mesafe ücreti ise 43,56 TL'den 47,92 TL'ye yükseldi).
Minibüs İndi-Bindi (0-4 km): 39 TL'den 43 TL'ye (Öğrenci ücreti ise 25 TL'den 28 TL'ye çıktı).
Okul Servisi (0-1 km): 4 bin 51 TL'den 4 bin 456 TL'ye
Personel Servisi: 2 bin 284,54 TL'den 2 bin 512,99 TL'ye ulaştı.