İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada “Kimyasal madde içtiği düşünülen taksici kendinden geçti” başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, görüntülerdeki kişinin A.K. (49) olduğu belirlendi.
Şüpheli sürücü, Güngören Posta Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. A.K.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak” ve “belediye ruhsatının askıya alınması” maddeleri gereği toplam 10 bin 260 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün aracı da otoparka çekildi.
İşlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüpheliden kan ve idrar örnekleri alındı. A.K. hakkında ayrıca “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçlarından adli işlem başlatıldı.