Olay İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte tartışan iki şahıs daha sonra aracından inerek yumruk yumruğa birbirine girdi.

Şahıslardan biri kavga esnasında cebinden çıkardığı cisimle karşı tarafa rastgele vurmaya başladı. Saldırıya uğrayan şahıs ise kanlar içinde kaldı.

Saldırgan, karşı tarafı darp ettiği sırada kullandığı cismi cebine koyup aracına bindi.

Kavgaya şahit olan çevredeki vatandaşlar da gerilimin daha da büyümesini engellemek için araya girdi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.