Olay, dün saat 17.00 civarında Küçükbakkalköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte tartıştığı cipin önünü kesen otomobil sürücüsü, araçtan inerek cipin camlarını yumruklamaya başladı.
“Gebertirim seni” diye bağıran sürücüye, cipten inen sürücü “Hamile eşimin yanında bana saldırırsın ha!” diyerek karşılık verdi. İkili arasında tekmeli ve yumruklu kavga başladı. Cip sürücüsünün hamile eşi, çığlık atarak kavgayı durdurmaya çalıştı.
O sırada olay yerinde bulunan bir motosiklet sürücüsü, “Polis var, devam et ağabey! Yapmayın, ehliyetiniz gidecek” diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekilerin de araya girmesiyle kavga sona erdi.
Otomobil sürücüsü, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kavga anları, motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.