İstanbul'un Pendik İlçesi'nde trafikte bu kez iki kadın karşı karşıya geldi. Kadın sürücülerden biri araç içinde cep telefonuyla kayıt alarak karşısındaki kadın sürücüye 'Sen gel bakalım, hadi gel kır, al işte al' şeklinde seslendi.

Diğer kadın sürücü ise araçtan iner inmez koşmaya başladı, araç içinde oturan diğer kadın sürücünün dikiz aynasına uçan tekme attı. Cep telefonuyla da kayıt aldığını görünce eline vurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Araçtan inmenin cezası 180 bin lira olarak biliniyor.