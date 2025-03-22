İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi öncesinde çevredeki yolları kapattı.

Valilik, 19 Mart Çarşamba günü alınan tedbirlere ek olarak yarın saat 08.00'e kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Fatih'te Saraçhane ile Vatan Emniyet yolları ve Şişli-Kağıthane'de ise Çağlayan Adliyesi yollarının kapatılması nedeniyle İstanbul trafiğinde yoğunluk oluşmaya başladı.

Hafta sonu iftar öncesi İstanbul genelinde yoğunluk saat 18.30 itibarıyla yüzde 65'i buldu. Avrupa Yakası'nda yüzde 71'e kadar çıkarken Anadolu Yakası'nda ise yüzde 63'te kaldı.

Hangi yollar trafiğe kapatıldı?

Valilikten yapılan açıklamada, yeni karar doğrultusunda bugün saat 16.00 ile yarın saat 08.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi kesişiminden Çağlayan istikameti, Darülaceze Caddesi ile Çiftecevizler Caddesi kesişiminden Hürriyettepe istikameti, Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak kesişiminden adliye istikameti, Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak kesişim ve Şevket Paşa Caddesi'ne çıkan tüm yollar, Piyalepaşa Bulvarı D-100 kuzey ayrımları adliye istikameti, Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi kesişimi, Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi kesişimi, Abide-i Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi kesişimi, Akgül Sokak ile Engin Sokak kesişimi, Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak kesişimi, Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak kesişimi, Çağlayan Tünel İçi Kavşağı adliye istikameti, Yeniyol Caddesi ile D-100 kuzey ve güney Çağlayan yan yol ayrımları."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif olarak Çiftecevizler Caddesi, Sıracevizler Caddesi, Silahşör Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Şişli istikameti, Halaskargazi Caddesi, Şişli Büyükdere Caddesi, Darülaceze Caddesi, Vatan Caddesi, Kağıthane Caddesi ve D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.

Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Çağlayan istasyonu işletmeye kapatıldı

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Çağlayan istasyonunun işletmeye kapatıldığı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.