Olay, Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde gerçekleşti. Seyir halindeki bir sürücü, şeridine taştığını öne sürdüğü diğer aracı korna çalarak uyardı. Bu duruma tepki gösteren sürücü, otomobiliyle diğer aracın önünü kesti.
Araçtan inen sürücü ile korna çalan sürücü arasında tartışma çıktı.
Araç içi kamerası kayıtlarında, ön kesen kişinin diğer sürücüye "Neden artislik yapıyorsun? Derdin ne? Canım burnumda, senin kafanı keserim" dediği duyuldu. Tehditte bulunan kişi, kendi aracındaki kadın yolcunun müdahalesinin ardından aracına bindi. Yaşananların ardından taraflar bölgeden ayrıldı.