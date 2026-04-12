Olay, 11 Nisan Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde meydana geldi. Emniyet şeridinde ilerleyen motosiklette henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada sürücünün kadına fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü.

Kavga sırasında darbe alan kadın, motosiklet üzerinde dengesini kaybederek düşme tehlikesi geçirdi. Son anda kendini toparlayan kadın, olası bir kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar, aynı yönde ilerleyen başka bir motosikletlinin kask kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletteki iki kişinin koruyucu ekipman kullanmadığı da dikkat çekerken, kavganın bir süre sonra sona erdiği ve motosikletlinin yoluna devam ettiği görülüyor.