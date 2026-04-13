İstanbul'da hızla akan trafiğin arasına giren anne ördek ve yavruları tehlike atlattı. Araçların arasında yolun karşısına geçmeye çalışan hayvanları fark eden bir kadın, ezilme riskine karşı duruma anında müdahale etti.
AKAN TRAFİĞİ KESİP ÖRDEKLERİ KURTARDI
Kadın, trafiğin ortasına girerek sürücüleri uyardı ve ilerleyen araçları durdurdu. Sürücülerin beklemesiyle açılan güvenli koridordan geçen anne ördek ve yavruları zarar görmeden yolun karşısına ulaştı. Çevredeki vatandaşlar, kadının trafiği kesme anını ve ördeklerin yoldan geçişini cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntüledi.