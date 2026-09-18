İstanbul’da acil bir hastayı hastaneye ulaştırmak için yola çıkan ambulans ekibi, trafikte seyir halindeki bir sürücü nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ambulans şoförü, geçiş üstünlüğünü kullanabilmek için önündeki araca sirenle uyarıda bulundu. Bunun yanı sıra sesli anons sistemiyle de sürücüden şerit değiştirmesi istendi.

Ancak sürücünün yapılan uyarılara rağmen şeridini değiştirmediği ve ambulansın ilerlemesini güçleştirdiği görüldü.

"HALA SAĞA GEÇMİYORSUN"

Ambulans şoförünün yaşadığı sinir harbi araç içi kameraya yansıdı.

Görüntülerde şoförün, önündeki sürücüye “Ambulansa yol vermemek ne demek, geç sağa!” diyerek tepki gösterdiği görüldü.

Uyarıların devam etmesine rağmen aracın şeridini boşaltmaması üzerine ambulans şoförü bu kez, “Hâlâ sağa geçmiyorsun... Aynalarını kontrol et” ifadeleriyle sürücüyü uyardı.

PLAKA EMNİYETE BİLDİRİLDİ

Ambulans şoförü, geçişine izin vermeyen sürücüye aracın plaka bilgisinin emniyet ekiplerine bildirildiğini de söyledi.

Ambulans ekibi, trafikte güçlükle ilerleyerek acil hastayı hastaneye ulaştırmaya çalışırken, yaşananlar trafikte ambulanslara yol verilmesinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.