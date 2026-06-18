İstanbul'un bitmek bilmeyen çilesi trafik sorunu en çok da çalışanları zorluyor. Mesai saatinde yola çıkanlar kilit trafikte işe yetişmeye çalışıyor. Trafikle baş edemeyenler ise çözümü böyle buluyor.

Çalışanlar mesai saatini kaçırmamak için sabahın ilk ışıklarıyla iş yerlerinin yakın noktalarına araçlarıyla ulaşıp uykularına devam ediyor.

(Fotoğraf: oksijen)

Kumburgaz’dan Levent’e, Maltepe’den Maslak’a kadar uzanan kilometrelerce yolu aşmak zorunda kalan profesyoneller, sabahın beşinde evlerinden çıkış yapıyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde ofis ve iş yeri önlerinde araçlarında uyuyan vatandaşlar sosyal medyanın en çok konuşulan ve tartışılan konularından biri haline geldi.