İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakaları arasındaki araç trafiğini rahatlatan bu kritik hatta son kararı duyuran isim Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel oldu.

Hattın tekrar faaliyete geçmesi için bir yıldır aralıksız bir çalışma yürüttüklerini belirten Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, karardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi:

"Kimin yaptığı değil, Beykoz'umuzun kazanması önemli. Arabalı vapurumuz yeniden seferlere başladığı gün hep birlikte sevineceğiz."

MALİYETLER NEDENİYLE DURDURULMUŞ, DENİZ DOLMUŞUNA GEÇİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları tarafından işletilen hat, kapanmadan önce Sarıyer ile Beykoz arasında hafta içi karşılıklı 46'şar sefer gerçekleştiriyordu.

Ancak artan maliyetler gerekçe gösterilerek sonlandırılan arabalı vapur seferlerinin yerine geçici olarak deniz dolmuşları hizmet vermeye başlamıştı.

Yeniden başlama kararıyla birlikte, hatta ilişkin resmi açıklamanın ve kesin sefer tarihlerinin önümüzdeki süreçte İBB ve Şehir Hatları tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.