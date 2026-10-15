İstanbul'da beklenen sağanak yağış öncesinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 35 olarak ölçüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.40 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 36, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 35 olarak kaydedildi. Haritada, kent genelindeki birçok ana güzergâhta trafik akışının sürdüğü, bazı arterlerde ise yer yer yoğunluk yaşandığı görüldü. Yağışın ilerleyen saatlerde ve özellikle yarın sabah saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

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