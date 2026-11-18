Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış ve lodos etkisini gösterdi.

Yağışlı havanın iş çıkış saatlerine denk gelmesiyle birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda yoğunluk oranı yüzde 78 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 76, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 81 oldu.

Her iki yakada da ana arterlerin büyük bölümü kırmızı renge büründü.

İSTANBUL'DA TRAFİK HANGİ GÜZERGAHLARDA YOĞUNLAŞTI?

Harita verilerine göre Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü-Esenyurt hattı, Bağcılar çevresindeki bağlantı yolları ile Şişli ve Haliç geçişlerinde trafik durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir çevresi ile Maltepe-Kartal doğrultusundaki ana güzergahlarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Sağanak yağış nedeniyle toplu taşıma durakları ve araçlarında da yoğunluk yaşandığı bildirildi.