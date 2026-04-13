İstanbullular yeni haftayı güneşli ve nispeten sıcak bir havayla karşılıyor. Gündüz sıcaklıkları 16 ile 17 derece seviyelerine çıkarak şehirde bahar havası yaşatacak. Haftanın büyük bölümünde gökyüzünde parçalı bulutlar ve sakin bir atmosfer hakimiyet kuracak.
GÜNEŞ ISITIYOR RÜZGAR ÜŞÜTÜYOR
Gökyüzündeki güneş havayı ısıtsa da, rüzgar soğuk esmeye devam ediyor. Tahminler, sıcaklıklara aldanıp ince giyinen vatandaşların soğuk rüzgar nedeniyle dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Şehirde güneşli havanın keyfini çıkaranlar, rüzgarın serinletici etkisini gün boyu hissedebilir.
CUMA GÜNÜ YAĞIŞ İHTİMALİ
Sakin ve güneşli geçecek günlerin ardından haftanın son iş gününde hava durumu değişecek. Meteorolojik tahminler, cuma günü şehir genelinde kısa süreli bir yağış geçişi yaşanabileceğini işaret ediyor. Hafta sonu planı yapanların bu yağış ihtimalini göz önünde bulundurması gerekiyor.