TAŞINMA KARARINI ÇOK HIZLI ALDI

Taşınma sürecini anlatan Açar, kararın oldukça hızlı alındığını belirterek şunları söyledi:

"Uçakta Alper'e dedim ki, yapacaksak hemen Bodrum'a taşınalım. O da 'Kolaylıkla olursa neden olmasın' dedi. Biz 15 gün içinde Ataşehir'deki evimizi kiraya verdik ve Bodrum'a taşındık. İstediğimiz bölgede, hayal ettiğimiz gibi bir ev bulduk."

Açar, Bodrum'a taşındıktan sonra hayatlarında önemli değişiklikler yaşandığını da anlattı. Evlat edinmeyi düşündükleri dönemde hamile kaldığını ifade eden sanatçı, "Bodrum bize Ömer'imizi getirdi. Evlat edinecekken hamile kaldım. Şimdi Ömer ailemizin neşesi oldu." dedi.