PANDEMİ DÖNEMİNDE BODRUM'A YERLEŞMİŞTİ
Usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı bulunan, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile hayatını birleştiren İpek Açar, yaklaşık dört yıl önce İstanbul'u geride bırakarak Bodrum'a yerleşmişti. Uzun süredir gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Açar, ilk kez evinin kapılarını açarken hem yaşam alanını hem de ailesine dair samimi açıklamalarda bulundu.
DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YAŞAMI TERCİH ETTİ
İpek Açar ile eşi Alper Kömürcü, yaklaşık dört yıl önce aldıkları kararla İstanbul'dan Bodrum'a taşındı. Doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden çift, kısa sürede yeni düzenlerini kurarak Bodrum'da yaşamaya başladı.
TAŞINMA KARARINI ÇOK HIZLI ALDI
Taşınma sürecini anlatan Açar, kararın oldukça hızlı alındığını belirterek şunları söyledi:
"Uçakta Alper'e dedim ki, yapacaksak hemen Bodrum'a taşınalım. O da 'Kolaylıkla olursa neden olmasın' dedi. Biz 15 gün içinde Ataşehir'deki evimizi kiraya verdik ve Bodrum'a taşındık. İstediğimiz bölgede, hayal ettiğimiz gibi bir ev bulduk."
Açar, Bodrum'a taşındıktan sonra hayatlarında önemli değişiklikler yaşandığını da anlattı. Evlat edinmeyi düşündükleri dönemde hamile kaldığını ifade eden sanatçı, "Bodrum bize Ömer'imizi getirdi. Evlat edinecekken hamile kaldım. Şimdi Ömer ailemizin neşesi oldu." dedi.
HAVUZLU VİLLASIYLA DİKKAT ÇEKTİ
İpek Açar'ın ilk kez görüntülenen iki katlı havuzlu villası, ferah mimarisi ve geniş bahçesiyle öne çıktı. Doğayla uyumlu tasarlanan evin açık yaşam alanları ve havuzu sosyal medyada da ilgi gördü.
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SADE VE MODERN DEKORASYON
Villanın salonunda beyaz ve kahverengi tonlarının hakim olduğu sade bir dekorasyon tercih edildi. Geniş pencereler sayesinde doğal ışık alan yaşam alanında kullanılan büyük tablo ve tavandaki aydınlatma detayları dikkat çekti.
Mutfakta ise beyaz ve gri renklerin ön planda olduğu minimalist bir tasarım tercih edildi. Balkona açılan geniş camlar mutfağa ferah bir görünüm kazandırırken, evin genelinde sade ve kullanışlı bir yaşam anlayışının benimsendiği görüldü.
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