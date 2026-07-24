IŞILTILI HAYATI GERİDE BIRAKIP DOĞAYA YÖNELDİ

Bir dönemin ünlü oryantali Asena, ışıltılı ve yoğun İstanbul hayatını geride bırakarak kendine bambaşka bir yaşam kurdu. Sevgilisi Kani Kundu ile birlikte Yalova'da çiftlik hayatına başlayan ünlü isim, artık doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. Sahneleri için zaman zaman İstanbul'a gelen Asena, günlük hayatını ise köy yaşamına, bahçesine ve hayvanlarına ayırıyor.