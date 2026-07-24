IŞILTILI HAYATI GERİDE BIRAKIP DOĞAYA YÖNELDİ
Bir dönemin ünlü oryantali Asena, ışıltılı ve yoğun İstanbul hayatını geride bırakarak kendine bambaşka bir yaşam kurdu. Sevgilisi Kani Kundu ile birlikte Yalova'da çiftlik hayatına başlayan ünlü isim, artık doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. Sahneleri için zaman zaman İstanbul'a gelen Asena, günlük hayatını ise köy yaşamına, bahçesine ve hayvanlarına ayırıyor.
ASENA KÖY HAYATI: KÜMESTEN YUMURTA TOPLADI
Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan ünlü oryantal Asena, hayatında yeni bir sayfa açtı. Sevgilisi Kani Kundu ile Yalova'da çiftlik yaşamına başlayan Asena, doğayla iç içe günlük hayatından kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
ŞEHRİ BIRAKIP DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAMAYA BAŞLADI
Asena, geniş bir arazi üzerinde kurduğu çiftlikte tavukları, kuzuları ve diğer hayvanlarıyla ilgileniyor. Zaman zaman İstanbul'a gelse de yaşamının büyük bölümünü Yalova'daki çiftliğinde geçiren ünlü isim, doğal yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.
KÖY TAVUĞUNDAN YUMURTA, DALINDAN BİBER TOPLUYOR
Çiftlik hayatından yeni görüntüler paylaşan Asena, bahçesinden dolmalık biber topladığı ve tavuklarından yumurta aldığı anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oryantalin doğayla iç içe yaşamı sosyal medyada ilgi gördü.
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"SABAHLARIM BİRAZ KALABALIK BAŞLIYOR"
Çiftlikteki günlük rutinini anlatan Asena, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Benim sabahlar biraz kalabalık başlıyor. Bir yanda tavuklar, bir yanda kuzular, köpek peşimde, bahçede sebzeler beni bekliyor…
Önce tavukları sev, sonra bahçeden ne çıktıysa topla, arada atıma uğra… Kısacası güne alarm sesiyle değil, çiftliğimin neşesiyle başlıyorum."
DOĞAL YAŞAM PAYLAŞIMLARI İLGİ GÖRÜYOR
"Bahçemizden sofraya" notuyla paylaşım yapan Asena'nın çiftlik yaşamına ait görüntüleri takipçilerinden beğeni topladı. Ünlü ismin şehir hayatından uzak yeni yaşamı sosyal medyada gündem oldu.
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