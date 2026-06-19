Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, ailesiyle birlikte sürdürdüğü Urla hayatı hakkında konuştu. Eşi Kerimcan Kamal ve ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim'le Bebek Parkı'nda görüntülenen ünlü isim, İstanbul-Urla arasındaki yaşam düzenini anlattı.

DOĞA RUTKAY URLA'DA SAKİNLEŞTİ

Rutkay, doğayla iç içe geçen yeni hayatının kendisini değiştirdiğini ifade etti.

Bir süredir Urla'da yaşayan Doğa Rutkay, haftanın belirli günlerinde "Güldür Güldür Show" çekimleri için İstanbul'a geldiğini söyledi.

İSTANBUL'A HAFTADA 2-3 GÜN GELİYOR

Ailesiyle birlikte Bebek'te vakit geçiren oyuncu, "Çocukları dedelerine getiriyoruz, ailece zaman geçiriyoruz ve işimizi sürdürüyoruz. Bugün güzel havayı değerlendirip kahvaltı yaptık, parka uğrayıp çocukları eğlendirdik. Yarın tekrar Urla'ya döneceğiz" dedi.

YENİ HAYATINDA PANİĞE YER YOK

Urla yaşamının kendisine kattıklarını anlatan Rutkay, "O doğanın içinde olmaya alıştık. Panik ve aceleci insandım daha sakinleştim. Gerçi çocuklarım sayesinde de oldu. Doğayla olmak bana iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

Doğa Rutkay daha önce de İstanbul'dan ayrılma kararının arkasındaki süreci anlatmıştı. 2021 yılında aldıkları evin tamamlanması ve Alaçatı'da geçirdikleri zamanın ardından Ege'ye daha fazla bağlandıklarını belirten oyuncu, çocuklarının da etkisiyle doğayla iç içe bir yaşam tercih ettiklerini söylemişti.

Rutkay ailesi, şehir hayatından uzak yeni düzenleriyle hayatlarına devam ediyor.