İstanbul’un Kartal ilçesi Atalar Mahallesi Arkadaş Sokak’ta 18 Haziran’da H.S.’nin evine giren hırsızlar, 493 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

Hırsızlık Büro Amirliği’nin başlattığı soruşturmada, olayı gerçekleştirenlerin iki kadın olduğu belirlendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin apartmana girerek kısa sürede hırsızlığı yapıp kaçtıkları tespit edildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüphelilerin kimlikleri ortaya çıktı. Pınar U. (38) ve Hülya S. (18), Başakşehir’de düzenlenen operasyonla yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yapılan incelemelerde, Pınar U.’nun 167’si evden hırsızlık olmak üzere toplam 170 suç kaydı bulunduğu, ayrıca 4’ü konut dokunulmazlığını ihlal ve 7’si hırsızlık suçundan 11 ayrı dosyadan arandığı belirlendi.

Hülya S.’nin ise 14 suç kaydı olduğu ve 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.Emniyetteki işlemlerinin ardından her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.