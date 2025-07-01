Bursa’nın Gemlik ilçesi, saat 11.47’de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2 büyüklüğündeki ikinci bir depremle sallandı. Depremler, İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedilirken bazı deprem uyarı uygulamalarının gönderdiği yanlış bildirimler, vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı.

İstanbul’dan da hissedilen ilk sarsıntı, bir mobil uygulama tarafından “6,2 büyüklüğünde deprem” şeklinde paylaşılınca kamuoyunda kısa süreli panik yaşandı.

Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile duruma tepki gösterdi.

AFAD UYARMIŞTI!

23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreminin ardından kullanımı yaygınlaşan deprem bildirim uygulamaları, 12 Haziran gecesi saat 02.33’te Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremi de 4,7 olarak bildirmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile deprem bildirim uygularıma ilişkin vatandaşları uyarmıştı. AFAD'dan vatandaşlara yapılan uyarıda şu ifadeler kullanılmıştı:

- Ülkemizde deprem gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen veriyi kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndadır.

- Meydana gelen depremleri kaydediyor, çözümlüyor ve en güvenli verileri kamuoyu ile paylaşıyoruz.

- Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almalarını, dezenformasyon içerikli haberlere ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle hatırlatıyoruz.