2014 yılında Zeynep Kırşan ile evlenen Alp Kırşan, televizyon kariyerinin yanı sıra yaşam tarzında yaptığı değişiklikle de dikkat çekmişti. İstanbul'dan ayrılan oyuncu, uzun yıllar Bodrum ve Antalya'da yaşadıktan sonra 2024 yılında memleketi İzmir Karşıyaka'ya yerleşmişti.
Foça'da da sık sık vakit geçiren Kırşan, doğayla iç içe yaşamından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor.
Son paylaşımında çocuklarıyla birlikte motosiklet üzerinde objektif karşısına geçen oyuncu, fotoğrafa "Gün geçmiyor ki garip garip hareketlerimiz olmasın." notunu düştü. Kırşan, paylaşımında eşi Zeynep Kırşan'ı da etiketledi. Fotoğrafta tüm aile üyelerinin kask takması dikkat çekerken, Karşıyaka Spor Kulübü amblemli çanta da takipçilerin gözünden kaçmadı.
İstanbul'u geride bırakıp daha sakin bir yaşamı tercih eden Alp Kırşan, sosyal medya paylaşımlarına yenisini ekledi. Oyuncu, eşi ve çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe geçirdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.
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Paylaşıma çok sayıda yorum gelirken, eski futbolcu Pascal Nouma da beyaz kalp emojisiyle destek verdi. Takipçileri ise "Çok seviyorum bu aileyi", "Kim çektiyse iyi yakalamış" ve "Fiyakalısın" gibi yorumlar yaptı.
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