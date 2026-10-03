Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre İstanbul'un da içinde bulunduğu Marmara Bölgesi'nin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor.

Türkiye genelinde birçok bölgenin yağışlı geçeceği tahmin edilirken, Marmara'nın doğusu başta olmak üzere Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz'in bazı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yerel sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL'DA RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK

İstanbul'un da yer aldığı Marmara Bölgesi'nde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızının saatte 40-70 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Adana ve Hatay için kuvvetli yağış nedeniyle sarı uyarı verirken, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale için de kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sarı alarm yayımladı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.