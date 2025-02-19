İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı akşam trafiğini erken saatlere çekti. Kar yağışı sürerken, trafik kilitlendi. Kentteki trafik yoğunluğu saat 15.45 itibarıyla yüzde 80’in üzerine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul’un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

İLERLEYEMEYEN SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI YOL KENARLARINA ÇEKTİ

Özellikle trafik ve araç yoğunluğunun yaşandığı ana yolların karla kaplanması bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bazı sürücüler kar nedeniyle yolda güçlükle ilerlemeye çalışırken, bazıları da kayganlaşan yolda araçlarını kontrol etmekte zorlandı. Hasdal Yolu’nda yoğun yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekti.

Beykoz Riva yolunun beyaza bürünmesi nedeniyle ilerleyemeyen bir sürücü aracını yol kenarına park etti. Karın şiddetini sürdürdüğü Sultangazi ve Arnavutköy’de görüş mesafesinin düşmesi, yola çıkan sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde trafik akışı ağır seyrediyor.

YÜZDE 90'A ULAŞTI

Trafik saat 16:31 itibariyle Avrupa Yakası'nda yüzde 90, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74 olarak ölçüldü.