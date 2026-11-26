Alman futbolunun unutulmaz isimlerinden Bastian Schweinsteiger, tatil rotasına İstanbul'u ekledi. 42 yaşındaki eski futbolcu, İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarını gezerken Sultanahmet Camii, Eminönü ve Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti. Günün sonunda sosyal medya hesabından paylaşım yapan Schweinsteiger, İstanbul'a hayranlığını dile getirdi. İSTANBUL'UN TARİHİ NOKTALARINI GEZDİ Alman futbolunun efsane isimlerinden Bastian Schweinsteiger, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da tatil yaptı. Şehri keşfe çıkan yıldız isim, ilk olarak Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti. Ardından Eminönü'ne geçen Schweinsteiger, İstanbul'un tarihi atmosferini yakından deneyimledi. SON DURAĞI DOLMABAHÇE SARAYI OLDU İstanbul turunu Dolmabahçe Sarayı'nda tamamlayan 42 yaşındaki eski futbolcu, takipçileriyle bulunduğu yeri paylaşarak şehre övgüde bulundu. Schweinsteiger, paylaşımında "Neredeyim biliyor musunuz? İstanbul inanılmaz bir şehir!" ifadelerini kullandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.