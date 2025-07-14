İstanbul Bayrampaşa'da yapılan 'yüksek sesle müzik' dinleyerek çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen bir grup ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı.

Tartışma şiddetli kavgaya dönüştü, emniyet güçleri olay sonrası 10 kişiyi gözaltına aldı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada grubun Kürtçe müzik dinlediği ve polis ekiplerinin müzik dinleyen kişileri darbettiği iddia edildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Piknikten dönen bir ailenin Kürtçe müzik dinlemesini hazmedemeyen ve polis olduğunu iddia eden bir şahsın, ardından çağırdığı polislerle birlikte aralarında çocuklar ve hamile bir kadının da bulunduğu aile fertlerini darp etmesi kabul edilemez.

Bu insanlık dışı saldırının karşısında susmayacak, olayın takipçisi olacak ve gerekli tüm girişimlerde bulunacağız. Bu saldırıyı gerçekleştiren tüm polislerin derhal açığa alınmasını ve hukuki sürecin hızlı, etkin ve şeffaf bir şekilde işletilmesi gerektiğinin çağrısını yapıyoruz."

BEBEK ÖLDÜ İDDİASI

Öte yandan önceki dönem HDP İstanbul Eş Başkanı Erdal Avcı, X hesabından yaptığı paylaşımda hamile kadının bebeğini kaybettiğini iddia etti.

Avcı, "Bebek öldü. Doğmadan, gözlerini açıp ilk oksijeni ciğerlerine çekip ağlayamadan öldü, öldürüldü. Bebek öldü, annenin sağlık durumu iyi değil. Hamile olan anne Kürt olunca tekme ile bebek öldürülüyor. Öfke, kuralın ve talimatın önüne geçiyor, işkence serbest oluyor. Bebek öldü!" ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nce, "Bayrampaşa'da bir ailenin yüksek sesle Kürtçe müzik dinlemesine müdahale eden polisin bazı vatandaşları darp ettiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında, "Kürtçe müzik dinleyen gençler kötü muameleye tabi tutuldu" şeklinde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"EMNİYET EKİPLERİ HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇMAK ZORUNDA KALMIŞTIR"

"Olayla ilgili yapılan inceleme sonucunda; 13 Temmuz 2025 Pazar günü saat 21.42’de Bayrampaşa İlçesi’nde yüksek sesle müzik dinlendiği tespit edilen araçta bulunan şahıslara emniyet ekiplerimiz sözlü uyarıda bulunmuştur. Uyarının ardından araçta bulunan 6 şahıs müziğin sesini daha yükseltmiş, sonrasında ise araçtan inerek kendilerini uyaran iki polis memuruna hakaret ederek fiziki saldırıda bulunmuşlardır.

"100 KİŞİLİK GRUP, EMNİYET ÖNÜNDE TOPLANMIŞ VE TAŞKINLIK ÇIKARMIŞTIR"

Saldırının ardından bölgeye takviye polis ekipleri sevk edilmiş ve 6 şahıs Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştür. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, yakınları olduğu tespit edilen 100 kişilik grup, emniyet önünde toplanmış ve taşkınlık çıkarmıştır. Emniyet ekiplerinin uyarılarına rağmen taşkınlık yapmaya devam eden gruba, emniyet ekipleri havaya uyarı ateşi açmak zorunda kalmıştır.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN MÜFETTİŞ TALEBİNDE BULUNULDU"

Olayda gözaltına alınan Ü.K. (25), Y.K.(21), Y.E.Y.(40), İ.K.(19), A.K.(30), B.K.(22), D.K.(28) isimli şahıslar hakkında 'Görevli Memura Mukavemet', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Olayın incelenmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talebinde bulunulmuş olup, başlatılan idari ve adli süreç devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."